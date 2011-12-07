Артур Сагитов вновь проведёт сезон в аренде

20-летний нападающий Артур Сагитов ближайший сезон проведёт в аренде в астраханском «Волгаре» — команда выступает в ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Эта аренда станет для игрока второй за два последних сезона. Годом ранее нападающий успел провести два матча за молодёжную команду «Рубина», после чего отправился в «Нижний Новгород». Там футболист принял участие в 13 матчах ФНЛ и три раза отличился. За основной состав «Рубина» Сагитов успел провести 14 встреч и забить один мяч.