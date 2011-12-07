Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Нефтехимик» проиграл «Оренбургу»

В активе клуба из Нижнекамска после двух туров всего одно очко.

Во втором туре ФНЛ «Нефтехимик» гостил у «Оренбурга», вылетевшего по итогам прошлого сезона из РПЛ. Встреча закончилась победой хозяев с минимальным счётом — 1:0.

Единственный мяч зрители увидели на 32-й минуте: «Оренбург» получил право на штрафной, Рикарду Алвеш сумел идеально исполнить подачу в штрафную площадь, где выпрыгнувший Артём Кулишев головой вколотил снаряд в ворота «Нефтехимика».

Нижнекамский клуб после двух туров набрал всего одно очко. В группе лидеров с двумя победами идут «Нижний Новгород», «Енисей» и «Оренбург». Следующий матч «Нефтехимик» проведёт дома 12 августа против красноярского «Енисея».

КВ
Лента новостей