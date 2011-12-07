«Нефтехимик» проиграл «Оренбургу»

Во втором туре ФНЛ «Нефтехимик» гостил у «Оренбурга», вылетевшего по итогам прошлого сезона из РПЛ. Встреча закончилась победой хозяев с минимальным счётом — 1:0.

Единственный мяч зрители увидели на 32-й минуте: «Оренбург» получил право на штрафной, Рикарду Алвеш сумел идеально исполнить подачу в штрафную площадь, где выпрыгнувший Артём Кулишев головой вколотил снаряд в ворота «Нефтехимика».

Нижнекамский клуб после двух туров набрал всего одно очко. В группе лидеров с двумя победами идут «Нижний Новгород», «Енисей» и «Оренбург». Следующий матч «Нефтехимик» проведёт дома 12 августа против красноярского «Енисея».