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СМИ: «Рубин» перехватил полузащитника у хорватского «Динамо»

Футболисту осталось лишь пройти медосмотр.

Хорватский портал Sportske Novosti сообщает о высокой вероятности перехода корейского центрального полузащитника Хван Ин Бома в «Рубин». Казанцы смогли перехватить игрока у загребского «Динамо».

Хван Ин Бом выступает за «Ванкувер Уайткэпс» (клуб MLS), в это межсезонье «Динамо» предложило за игрока около 1 млн евро. «Рубин» же готов отдать за полузащитника около 2,5 млн евро.

Игрок перешёл в Ванкувер Уайткэпс» в январе 2019 года за 1,56 млн евро. Он провёл 36 матчей в MLS, забил три гола и отдал три голевые передачи. Также в активе полузащитника 23 матча и три мяча за сборную Южной Кореи. В январе этого года футболистом уже интересовался РБ Лейпциг.

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