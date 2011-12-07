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«Локомотив-Кубань» ушёл на изоляцию из-за положительных тестов на COVID-19

Команда отказалась от участия в Кубке Невы.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» не сыграет на Кубке Невы из-за положительных тестов на коронавирус в стане команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Результаты отправлены для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора. В четверг мы получим окончательные результаты. До этого времени тренировочный процесс приостановлен, все члены команды и тренерский штаб находятся на изоляции», — заявил начальник медицинской службы «Локо» Константин Шубин.

Кубок Невы пройдёт в Санкт-Петербурге 10–11 сентября. В нём примут участие «Зенит», ЦСКА, УНИКС, а вместо «Локо» сыграет саратовский «Автодор».

КВ
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