«Локомотив-Кубань» ушёл на изоляцию из-за положительных тестов на COVID-19

Краснодарский «Локомотив-Кубань» не сыграет на Кубке Невы из-за положительных тестов на коронавирус в стане команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Результаты отправлены для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора. В четверг мы получим окончательные результаты. До этого времени тренировочный процесс приостановлен, все члены команды и тренерский штаб находятся на изоляции», — заявил начальник медицинской службы «Локо» Константин Шубин.

Кубок Невы пройдёт в Санкт-Петербурге 10–11 сентября. В нём примут участие «Зенит», ЦСКА, УНИКС, а вместо «Локо» сыграет саратовский «Автодор».