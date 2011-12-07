Директор ВК «Зенит-Казань»: Михайлов сам решит, захочет ли он играть в клубе

Диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов продолжает восстанавливаться от травм и готовится к новому сезону, если он решит завершить карьеру в казанском клубе, то он обязательно сообщит об этом руководству. Таким мнением с корреспондентом «Казанских ведомостей» поделился директор команды Олег Брызгалов.

«Знаете, как об этом можно загадывать? У каждого человека своя судьба, своя ситуация. Естественно, он для нас уже, как талисман. Он тоже задумывается об этом, возраст сказывается, но очень дисциплинированный и ответственный человек. И соответственно относится к физическому состоянию своего тела», — сказал Брызгалов.

Он добавил, что со всеми игроками у клуба заключены однолетние контракты, и это не только позиция руководства команды, но и самих игроков.

«С Максимом у нас доверительные отношения, если у него появятся какие-то планы, то он обязательно нам об этом скажет», — поделился собеседник издания.

Брызгалов отметил, что пока команда испытывает сложности из-за того, что сейчас ведется реконструкция Центр волейбола, о чем писали ранее «Казанские ведомости».

«Да, сейчас команда испытывает сложности с тем, что идет реконструкция стадиона к подготовке к чемпионату мира, она должна завершиться до конца октября. Параллельно мы ищем варианты, как дать команде возможность тренироваться», — поделился он.

По его словам, болельщики смогут прийти на домашние матчи команды уже в ноябре. При этом они учли пожелания болельщиков и заменили кресла на стадионе.

На сегодняшний момент ВК «Зенит-Казань» тренируется в малом зале Центра волейбола, а также на площадке Поволжской академии спорта.