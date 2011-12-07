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Леонид Слуцкий: У Квары отличный вольер, я бы и сам тут жил

Главный тренер «Рубина» проинспектировал содержание на базе клубной собаки по кличке Кварца и охарактеризовал ее как «собаку полка».

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий навестил собаку по кличке Квара, взятую на благотворительной акции «Дай лапу». Главный тренер покормил пса и прокомментировал свой визит для клубной пресс-службы.

«Кстати, очень умная собака. Быстро привыкла ко всему. Вольер тут шикарный, я бы и сам в нем жил. Собаку все любят, дети к ней заходят. Есть сын полка, а у нас собака полка», — с улыбкой отметил Слуцкий.

Отметим, что собака быстро прижилась на базе двукратных чемпионов России и стала любимцем футболистов и работников. Ее частенько навещает и подкармливает непосредственно сам Хвича Кварацхелия.

КВ
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