Российские волейболисты встретятся с украинскими в рамках чемпионата Европы

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1/8 финала чемпионаты Европы по волейболу подарит болельщикам интереснейшее противостояние. В матче за выход в следующую стадию турнира сойдутся национальные команды России и Украины.
Они не встречались друг с другом с 2005 года.
Отметим, что матч пройдет в Польше. Болельщики в Гданьске намерены поддерживать украинцев, но тем не менее шансов на победу у России значительно больше, так как высокая квалификация наших сборников не поддается сомнению. В прошлом месяце россияне завоевали серебряные медали Олимпиады в Токио.
По итогам групповой стадии Россия заняла второе место с 11-ю очками. Украина — третье с 7-ю.
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