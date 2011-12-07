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Состав объектов Спецолимпиады не изменится из-за ее переноса

Казань готова к проведению соревнований в 2023 году.

Состав объектов Спецолимпиады не изменится из-за ее переноса на 2023 год. Об этом журналистам на полях форума «Россия — спортивная держава» рассказала президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

«Состав объектов не изменится, только улучшится. У нас все было потрясающе, оптимально. <…> Нами были отобраны объекты, которые здорово подходили», — сказала Слуцкер.

Напомним, Специальную зимнюю Олимпиаду, которая должна была пройти в Казани следующем году, перенесли на январь 2023-го. Благодаря этому в столицу Татарстана смогут приехать все участники соревнований не изменится.

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