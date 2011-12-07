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Ягудин о возрастном цензе для фигуристок: Это преграда для развития спорта

Сейчас спортсменки могут выступать с 15 лет.

Возрастной ценз в женском катании, в случае если он будет установлен, помешает развитию спорта. Таким мнением с «КВ» на полях форума «Россия — спортивная держава» поделился российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Это искусственная преграда для развития спорта», — сказал Ягудин.

Напомним, сейчас обсуждается идея поднятия возрастного ценза в женском фигурном катании. На данный момент спортсменки могут выступать во взрослых соревнованиях с 15 лет.

Ранее Ягудин поддержал нововедение, согласно которому молодые спортсмены должны выплачивать компенсации спортивным школам при переходе в иностранные спортивные школы.

КВ
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