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Определились участники финальных встреч квалификации ЧЕ-2020

Три полуфинала завершились послематчевыми пенальти.

В четверг определились участники финальных матчей квалификации ЧЕ-2020. Результаты полуфинальных игр представлены ниже.

Путь А: Болгария 1:3 Венгрия; Исландия 2:1 Румыния. Финал: Венгрия — Исландия.

Путь В: Словакия 0:0 (4:2 пен) Ирландия; Босния и Герцеговина 1:1 (3:4 пен) Северная Ирландия. Финал: Словакия — Северная Ирландия.

Путь С: Норвегия 1:2 Сербия; Шотландия 0:0 (5:3 пен) Израиль. Финал: Сербия — Шотландия.

Путь D: Грузия 1:0 Беларусь; Северная Македония 2:1 Косово. Финал: Грузия — Северная Македония.

Финальные матчи состоятся 12 ноября. Победители финалов напрямую выходят в групповой этап Евро-2020. 

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