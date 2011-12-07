Определились участники финальных встреч квалификации ЧЕ-2020

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В четверг определились участники финальных матчей квалификации ЧЕ-2020. Результаты полуфинальных игр представлены ниже.
Путь А: Болгария 1:3 Венгрия; Исландия 2:1 Румыния. Финал: Венгрия — Исландия.
Путь В: Словакия 0:0 (4:2 пен) Ирландия; Босния и Герцеговина 1:1 (3:4 пен) Северная Ирландия. Финал: Словакия — Северная Ирландия.
Путь С: Норвегия 1:2 Сербия; Шотландия 0:0 (5:3 пен) Израиль. Финал: Сербия — Шотландия.
Путь D: Грузия 1:0 Беларусь; Северная Македония 2:1 Косово. Финал: Грузия — Северная Македония.
Финальные матчи состоятся 12 ноября. Победители финалов напрямую выходят в групповой этап Евро-2020.