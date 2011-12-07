Теннисистка из Татарстана Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Теннисистка из Татарстана, 46-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

На такой исход событий повлияла сегодняшняя игра с 70-й ракеткой мира из Испании Паулой Бадосу. Отмечается, что поединок был непростым. Обе теннисистки показали сильные подачи.

На этом сделал акцент и тренер Кудерметовой Сергей Демехин. Он подчеркнул, что в таких матчах все решает характер. Так, российская спортсменка выиграла 81,6% своих первых подач, а Бадоса лишь 67,4%.

Известно, что также Кудерметова выйдет сегодня в паре с Анастасией Потаповой для игры в четвертьфинале парного разряда с бразильско-американским дуэтом. А завтра дочь экс-нападающего «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова сыграет с победителем в противостоянии россиянки Екатерины Александровой и украинки Элины Свитолиной.