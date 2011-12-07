«Рубин» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы

Московский «Спартак» в 29-м туре РПЛ вырвал в большинстве победу у «Химок» (2:1), набрал 56 очков и оказался вне зоны досягаемости «Рубина».

Таким образом, казанский клуб лишился шансов зацепиться за вторую строчку и место в Лиге чемпионов. Кроме того, «Рубин» не сможет попасть в Лигу Европы: в финале Кубка России сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив», а обладателю трофея достанется единственная путёвка в этот еврокубок.

В 30-м туре казанский клуб будет вести борьбу за бронзовые медали и место в Лиге Конференций.