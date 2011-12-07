Французский суд отменил понижение в классе для двух клубов Лиги 1 по итогам досрочно завершенного сезона. Об этом сообщает официальный сайт Государственного совета Франции.

Ранее чемпионат Франции был завершен досрочно и по его итогам «Тулуза» и «Амьен» должны были вылететь в Лигу 2. В элитном дивизионе соревнования были прерваны на стадии 28-го тура, а чемпионом признали ПСЖ. «Тулуза» и «Амьен» подали апелляцию в суд на решение о своем понижении в классе и Высший административный суд Франции ее удовлетворил.

Таким образом, Лигу 1 принудили пересмотреть структуру сезона 2020/21. «Тулуза» финишировала на последнем месте, набрав 13 очков. Последний раз команда одерживала победу в октябре 2019 года, после чего выдала серию из 18 матчей без побед. «Амьен» набрал 23 очка. Их место в элитном дивизионе должны были занять «Лорьян» и «Ланс».