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РФС предоставил клубам возможность дозаявлять футболистов

Новичок «Рубина» при этом не сможет сыграть в текущем сезоне.

Исполком РФС во вторник утвердил регламент возобновления РПЛ и Кубка страны, сообщает официальный сайт организации. Клубам предоставлена возможность дозаявлять футболистов.

Это правило будет распространяться на игроков из молодежных команд клубов РПЛ, спортшкол и фарм-клубов. Игроков, которые пополнили составы команд в статусе свободных агентов, дозаявить не удастся. Таким образом, новичок «Рубина» Михаил Меркулов в текущем сезоне не дебютирует в составе казанцев.

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