РФС предоставил клубам возможность дозаявлять футболистов

Исполком РФС во вторник утвердил регламент возобновления РПЛ и Кубка страны, сообщает официальный сайт организации. Клубам предоставлена возможность дозаявлять футболистов.

Это правило будет распространяться на игроков из молодежных команд клубов РПЛ, спортшкол и фарм-клубов. Игроков, которые пополнили составы команд в статусе свободных агентов, дозаявить не удастся. Таким образом, новичок «Рубина» Михаил Меркулов в текущем сезоне не дебютирует в составе казанцев.