«Рубин» подписал контракт с Михаилом Меркуловым

Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 26-летним фланговым защитником Михаилом Меркуловым. Клуб предложил футболисту двухлетнее соглашение.

Меркулов в мае не стал продлевать контракт с «Уралом», в состав которого перебрался летом 2015 года, и присоединился к казанцам на правах свободного агента.

Михаил Меркулов является воспитанником академии «Ротора». В последнем сезоне защитник провел за «Урал» 18 матчей в РПЛ, сделав 1 голевую передачу и дважды появился на поле в Кубке России, также отметившись одним ассистом. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом transfermarkt.de в €1,4 млн.

Футболист уже провел первую тренировку в составе казанской команды.