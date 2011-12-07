В оставшихся матчах РПЛ и Кубка России клубы смогут делать по 5 замен футболистов

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Исполком РФС во вторник утвердил регламент возобновления РПЛ и Кубка страны, сообщает официальный сайт организации.
Нововведением стало предоставление клубам права проводить по 5 замен футболистов за матч. Для этого у клубов есть три возможности в игровое время, а также перерыв между таймами. В дополнительное время матча Кубка России у каждой команды будет возможность провести дополнительную шестую замену.
Отметим, что в РПЛ осталось доиграть 8 туров. В Кубке России необходимо провести один матч ¼ финала, полуфиналы и финал.