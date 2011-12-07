В оставшихся матчах РПЛ и Кубка России клубы смогут делать по 5 замен футболистов

Исполком РФС во вторник утвердил регламент возобновления РПЛ и Кубка страны, сообщает официальный сайт организации.

Нововведением стало предоставление клубам права проводить по 5 замен футболистов за матч. Для этого у клубов есть три возможности в игровое время, а также перерыв между таймами. В дополнительное время матча Кубка России у каждой команды будет возможность провести дополнительную шестую замену.

Отметим, что в РПЛ осталось доиграть 8 туров. В Кубке России необходимо провести один матч ¼ финала, полуфиналы и финал.