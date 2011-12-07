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Бывший игрок «Ак Барса» сделал прививку от COVID-19

Игрок легко перенёс последствия вакцинации.

Бывший нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста сделал прививку от COVID-19. Об этом игрок рассказал в интервью пресс-службе «Автомобилиста».

«Я сделал пока только первую прививку, а вторую поставлю в конце июня. После первой на следующий день чувствовал себя не очень хорошо, но сейчас никаких проблем нет, чувствую себя прекрасно», - сказал нападающий.

Производитель препарата, которым привился хоккеист, не уточняется. Напомним, что Стефан Да Коста в мае заключил с «Автомобилистом» двухлетний контракт.

КВ
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