Игрока «Рубина» определили лучшим вратарем по итогам матчей 27-го тура РПЛ

По версии аналитической компании Opta Sports футболиста «Рубина» Юрия Дюпина определили лучшим вратарем по итогам матчей 27-го тура премьер-лиги. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что казанский вратарь отразил все 7 ударов в матче против «Краснодара» со счетом «1:0». Для него эта игра в сезоне без пропущенных мячей стала уже 12-й. Наравне с ним проявляет себя и голкипер из ЦСКА Игорь Акинфеев. Уфимский вратарь Александр Беленов же без пропущенных мячей сыграл 13 матчей, тем самым взял первую позицию по данному показателю.

К Дюпину в символическую сборную тура еще присоединились четыре игрока ЦСКА, два футболиста «Локомотива», а также по одному представителю «Крыльев Советов», «Урала», «Уфы» и «Ахмата».







