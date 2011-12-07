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Игроки «Ирбиса» и «Спутника» вошли в состав сборной U-18

Россиянам предстоит выступить на Кубке Глинки/Гретцки.

ФХР на официальном сайте опубликовала список игроков, вызванных в расположение национальной команды (U-18) для участия в учебно-тренировочном сборе перед стартом Кубка Глинки/Гретцки. Сбор состоится в Новогорске с 11 по 28 июля.

Среди хоккеистов, которые будут работать на сборах, есть защитник «Ирбиса» Адель Сафин и защитник «Спутника» Никита Евсеев.

На Кубке Глинки/Гретцки Россия сыграет со сборными Финляндии (2 августа), Швейцарии (3 августа) и Чехии (4 августа).

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