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Килиан Мбаппе стал лицом обложки симулятора FIFA 22

Форвард ПСЖ попал на обложку второй раз подряд.

Разработчик футбольного симулятора FIFA 22 компания Electronic Arts объявила имя футболиста, который станет лицом обложки новой игры. Второй раз подряд им стал форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

В минувшем сезоне нападающий стал серебряным призёром чемпионата Франции, выиграл бомбардирскую гонку Лиги 1, Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Франции Мбаппе дошёл до 1/8 финала Евро-2020, где не сумел реализовать решающий удар в серии послематчевых пенальти — французы пропустили дальше по турнирной сетке Швейцарию.

КВ
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