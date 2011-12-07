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Агент: Футболист Хван Ин Бом переходит в казанский «Рубин»

Подписание контракта с южнокорейским Футболистом планируется на этой неделе.

Представитель южнокорейского полузащитника Хван Ин Бома подтвердил грядущий переход футболиста в «Рубин», сообщает корейский портал Chosun Sports.

«Хван Ин Бом переходит в клуб российской премьер-лиги „Рубин“ Казань. Контракт согласован. Осталось только пройти медобследование», — цитирует портал агента.

В сообщении также отмечается, что «Рубин» заплатит за игрока 2,5 млн евро.

По прибытии в Казань, Ин Бома ожидает медосмотр. Подписание контракта планируется на этой неделе. 

КВ
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