Агент: Футболист Хван Ин Бом переходит в казанский «Рубин»

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Представитель южнокорейского полузащитника Хван Ин Бома подтвердил грядущий переход футболиста в «Рубин», сообщает корейский портал Chosun Sports.
«Хван Ин Бом переходит в клуб российской премьер-лиги „Рубин“ Казань. Контракт согласован. Осталось только пройти медобследование», — цитирует портал агента.
В сообщении также отмечается, что «Рубин» заплатит за игрока 2,5 млн евро.
По прибытии в Казань, Ин Бома ожидает медосмотр. Подписание контракта планируется на этой неделе.