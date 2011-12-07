Два игрока казанского «Рубина» до сих пор не заявлены в РПЛ

Украинский защитник казанского «Рубина» Олег Данченко может покинуть клуб уже в ближайшее время. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что игрока пока не заявили в участии чемпионата РПЛ этого сезона, а его профиль удалили с клубного сайта. Однако интерес к 26-летнему футболисту был проявлен со стороны нескольких российских и бельгийских клубов.

Помимо Данченко в новый сезон еще не включили нового полузащитника Олега Шатова. Но его профиль на сайте «Рубина» присутствует.