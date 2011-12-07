КАМАЗ разгромил дубль «Крыльев Советов»

Челнинский КАМАЗ провёл первый матч нового сезона в группе № 4 ПФЛ. Соперником «автозаводцев» стал дубль «Крыльев Советов».

КАМАЗ сумел забить сопернику шесть безответных мячей. Два гола в свой актив внёс Руслан Галиакберов, по одному разу поразили ворота «Крылышек» Олег Калугин, Мингиян Бевеев, Даниил Криворучко и Редван Османов.

В других матчах первого тура «Лада» проиграла «Звезде» (0:5), «Оренбург-2» уступил «Новосибирску» (0:1), «Волга» обыграла «Урал-2» (1:0), «Волна» с минимальным счётом одолела «Челябинск». Матч «Носта» — «Динамо» не состоялся из-за вспышки COVID-19 в составе хозяев.