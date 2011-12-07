Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры

Бывший наставник сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении своей карьеры, как тренера. Об этом сообщает Voetbal International.

Последним местом работы 74-летнего специалиста была сборная Кюрасао, которую он возглавлял с прошлого года.

Опытный специалист не стал исчерпывающе объяснять, что послужило основной причиной его решения о завершении карьеры.

«Я собираюсь остановиться. Совсем», — заявил Хиддинк.

Напомним, что голландец находился на тренерском мостике в сборной России с 2006 по 2010 год. И именно под руководством Гуса Хиддинка наша национальная команда добилась наивысшего успеха в истории — бронзовых медалей Чемпионата Европы — 2008.