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Хоккейный «Нефтехимик» выиграл три матча подряд на старте сезона КХЛ

Общий счет поединков 13:5 в пользу нижнекамцев.

В минувшем туре ХК «Нефтехимик» обыграл «Сибирь» со счетом 4:2. Эта победа стала третьей подряд для коллектива из Нижнекамска.

В первой встрече нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) татарстанцы не испытали проблем с китайским «Куньлунем» (5:1), во второй встрече справились с финским «Йокеритом» (4:2).

В Восточной конференции «нефтяники» занимают вторую строчку, уступая лишь «Салавату Юлаеву». При этом команда из Татарстана имеет матч в запасе.

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