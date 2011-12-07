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Кокорин и Мамаев попали под санкции челнинского хоккейного клуба

ХК «Челны» запретил футболистам посещать домашние матчи.
Хоккейный клуб «Челны» (выступает в Первенстве ВХЛ) запретил футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву посещать свои домашние матчи. Соответствующее заявление сделано в официальных аккаунтах в социальных сетях. Подобное ограничение принято «в связи с их омерзительным поведением, вызвавшим огромный резонанс», гласит заявление. Уточняется, что ограничение на право посещения матчей ХК «Челны» снимет в случае выхода клуба в КХЛ.
КВ
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