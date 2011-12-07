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Татарстанцы завоевали 7 медалей на Кубке Президента РТ по спортивному и боевому самбо

Спортсмены из 27 стран мира состязались в 27 весовых категория, сражаясь за рейтинговые очки для участия в Европейских играх-2019 и звание мастера спорта международного класса.
7 медалей, включая три золотых, завоевали татарстанские борцы. Первыми на турнире стали Александр Коваленко, Альберт Шангараев и Алексей Песляк. Серебряные медали завоевали Иса Абдурашедов, Рустам Шагабуддинов, а бронзовая медаль досталась Руслану Марданшину.В спортивном самбо татарстанцы завоевали всего одну медаль – ее завоевал Никита Борюшкин.
КВ
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