Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

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По итогам шести туров группового этапа Лиги чемпионов определились все участники плей-офф турнира.
С первого места в своих группах вышли: «Бавария», «Боруссия» (Германия), «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» (Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия), ПСЖ (Франция).
Со второго места в плей-офф вышли: «Боруссия» М, «РБ Лейпциг» (Германия), «Атлетико», «Севилья», «Барселона» (Испания), «Аталанта», «Лацио» (Италия), «Порту» (Португалия).
В плей-офф Лиги Европы попали: «Краснодар» (Россия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо», «Шахтёр» (Украина), «Аякс» (Нидерланды), «Олимпиакос» (Греция), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Брюгге» (Бельгия).
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 14 декабря.