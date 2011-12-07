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«Казаночка» потерпела поражение в первом матче 2021 года

В выездной игре не удалось справиться с «Нефтяником».

«Казаночка» на выезде потерпела поражение в первом матче 2021 года от омского «Нефтяника». Игра завершилась со счётом 47:66.

После первой половины омские баскетболистки вели с преимуществом «+19», но в третьей четверти «Казаночка» сделала попытку отыграть отставание. Тем не менее, выиграть удалось лишь заключительный отрезок матча с преимуществом «+1».

«Казаночка» осталась на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидера на два очка.

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