«Казаночка» потерпела поражение в первом матче 2021 года

«Казаночка» на выезде потерпела поражение в первом матче 2021 года от омского «Нефтяника». Игра завершилась со счётом 47:66.

После первой половины омские баскетболистки вели с преимуществом «+19», но в третьей четверти «Казаночка» сделала попытку отыграть отставание. Тем не менее, выиграть удалось лишь заключительный отрезок матча с преимуществом «+1».

«Казаночка» осталась на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидера на два очка.