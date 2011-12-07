Сын Салавата Фатхетдинова стал победителем второго этап Кубка России по ледовым гонкам

Рустам посвятил победу своему папе - Салавату Фатхетдинову, который 10 января отметил день рождения.

Несмотря на свой юный возраст, Рустам - опытный гонщик. На его счету много серьезных побед. Например, в декабре 2020 года он выиграл первый этап Кубка России. Этот турнир состоялся в Тольятти.

Кстати, татарстанская команда на втором этапе Кубка России выступила очень достойно. По информации пресс-службы Всемирного конгресса татар, в классе «Логан» первым стал Раис Минниханов, а в классе 1400 победу одержал Айдар Нуриев.