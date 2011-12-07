Дмитрий Квартальнов рассказал, для чего «Ак Барс» подписал Стефана Да Косту

Дмитрий Квартальнов рассказал о том, чем должен помочь «Ак Барсу» новичок команды Стефан Да Коста. О подписании контракта с французским хоккеистом клуб объявил в начале мая.

«Нам нужно усиливать игру первой спецбригады большинства. В первую очередь, он должен помочь нам в этом компоненте», — рассказал о роли хоккеиста Квартальнов в интервью официальному сайту КХЛ.

Специалист признал, что в минувшем сезоне команда волнами играла в большинстве и этот компонент следует улучшать. Квартальнов намеревался подписать Да Коста в период работы в «Локомотиве», а ранее пересекался с хоккеистом в ЦСКА.