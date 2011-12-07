Игорь Бобков покинул «Авангард»

«Авангард» на официальном сайте объявил об уходе голкипера Игоря Бобкова. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению.

30-летний голкипер, с опытом игры за океаном, выступал за омский клуб с 2018 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 30 матчах, одержал 18 побед и отразил 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,01. В плей-офф вратарь провёл семь матчей, одержал четыре победы и отразил 90,3% (КН — 2,51).

Основным претендентом на голкипера является казанский «Ак Барс».