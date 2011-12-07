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Клубы ПФЛ войдут в состав ФНЛ

Реформа случится в следующем сезоне.

Профессиональная футбольная лига в следующем сезоне прекратит своё существование, а клубы-участники лиги войдут в состав ФНЛ. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники.

ФНЛ будет разделена на два дивизиона. В высший войдут 20 команд (сейчас — 22), а во второй войдут представители ПФЛ. Второй дивизион будет состоять из четырёх групп, по аналогии с существующей структурой лиги. На сегодняшний день в структуре ПФЛ насчитывается 64 команды, в том числе татарстанский КАМАЗ.

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