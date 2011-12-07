Стали известны участники плей-офф НХЛ

По итогам очередного дня регулярного чемпионата НХЛ определились участники плей-офф во всех дивизионах.

Из Восточного дивизиона за Кубок Стэнли будут бороться «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В Центральном дивизионе в плей-офф вышли «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз».

Из Северного дивизиона за Кубок Стэнли будут бороться «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс». В Западном дивизионе участниками плей-офф стали «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».

Кубок Стэнли стартует 15 мая, тогда как последняя игра регулярки между «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс» состоится 19 мая.