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Игра между «Рубином» и «Ростовом» состоится на день позже

Перенос потребовался из-за загруженности системы VAR.

Матч 29-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ростовом» состоится на день позже. Изначально игра была запланирована на 15 июля, но пройдет 16-го числа. Решение об этом было принято на заседании Бюро Исполкома РФС.

Также переносу подверглась встреча между «Локомотивом» и ЦСКА. Изменения в календаре обусловлены необходимостью задействовать систему VAR на всех матчах 29-го тура. Изначально на 15-е июля было запланировано проведение шести матчей — с таким количеством центр обработки данных бы не справился.

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