Стали известны соперники УНИКСа по Кубку Европы

В пятницу состоялась жеребьевка первого группового турнира Кубка Европы грядущего сезона. Казанский УНИКС попал в группу А.

Соперниками наших баскетболистов на этой стадии турнира станут: «Ховентут» (Бадалона, Испания), «Партизан» (Белград, Сербия), «Умана» (Венеция, Италия), «Бахчешехир» (Стамбул, Турция), «Бург» (Бург-ан-Брес, Франция). Отметим, что в минувшем сезоне казанцам предстояло провести четвертьфинальные встречи Кубка Европы против «Партизана».

Другой российский клуб — «Локомотив-Кубань» — попал в корзину С. Краснодарский клуб сыграет с «Андоррой», «Литкабелисом» (Литва), «Виртусом» (Италия), «Монако» (Франция) и «Антверпом» (Бельгия).

Первый групповой турнир должен стартовать 30 сентября, после чего четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в следующую стадию Еврокубка.