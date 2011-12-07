Экс-футболист сборной России Роман Широков избил судью

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков избил судью во время матча любительских команд. Об этом сообщает журналист Дмитрий Егоров в своём Twitter.

На видеоролике видно, как Широков наносит удар арбитру в область головы, после чего методично избивает его ногами.

Судья получил повреждение в области левого глаза и рассечение брови. Уточняется, что он снял побои.

Роман Широков завершил карьеру футболиста в 2016 году. С июня 2018 по апрель 2019 года он работал в должности спортивного директора московского «Динамо».