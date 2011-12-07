Казахстанские клубы отказались от участия в ВХЛ

Три клуба из Казахстана — «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Номад» (Нур-Султан) — не примут участие в чемпионате ВХЛ в грядущем сезоне. Такое решение приняла федерация хоккея страны.

«Данное решение принято в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ», — сообщается на официальном сайте ВХЛ.

Таким образом, три клуба будут заявлены в чемпионат Казахстана.

Отметим, что «Сарыарка» является двукратным чемпионом ВХЛ, а «Торпедо» участвовало в финальной серии сезона 2016/17. «Номад» впервые был заявлен в турнир в прошлом сезоне и на момент досрочного окончания расположился на 14-й строчке Конференции 2.