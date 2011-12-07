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В Казани состоится чемпионат России по парастендовой стрельбе

По мнению Александра Сахарнова, спортсмены чувствуют поддержку, поскольку в связи с пандемией коронавируса поступали финансирования для развития данного вида спорта.

Титулованный парастрелок страны из Татарстана Александр Сахарнов прокомментировал проведение чемпионата России по парастендовой стрельбе в Казани. Об этом передает ИА «Татар-информ».

По словам Сахарнова, многие спортсмены ждали этих соревнований, потому как для них очень важно иметь возможность выступать на соревнованиях, а не только тренироваться. Сам же татарстанец настроен серьезно и решительно. Он рассказал, что много тренировался, а потому нацелен только на победу.

Также парастрелок отметил, что спортсмены чувствуют поддержку, поскольку в связи с пандемией коронавируса поступали финансирования для развития данного вида спорта.

КВ
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