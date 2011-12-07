«Нефтехимик» потерпел первое поражение в новом сезоне

«Нефтехимик» на выезде уступил «Салавату Юлаеву» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5). Поражение стало для нижнекамцев первым в новом сезоне.

«Салават» открыл счёт на 35-й секунде, а в концовке периода удвоил своё преимущество. Во втором периоде «Нефтехимик» пропустил ещё два гола, а в заключительном отрезке Маннинен оформил дубль, доведя счёт до крупного. Гости смогли отквитать лишь один гол силами Марата Хайруллина.

После четырех туров у нижнекамцев 6 очков и третье место на «Востоке».