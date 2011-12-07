Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Нефтехимик» потерпел первое поражение в новом сезоне

Нижнекамцы уступили «Салавату Юлаеву».

«Нефтехимик» на выезде уступил «Салавату Юлаеву» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5). Поражение стало для нижнекамцев первым в новом сезоне.

«Салават» открыл счёт на 35-й секунде, а в концовке периода удвоил своё преимущество. Во втором периоде «Нефтехимик» пропустил ещё два гола, а в заключительном отрезке Маннинен оформил дубль, доведя счёт до крупного. Гости смогли отквитать лишь один гол силами Марата Хайруллина.

После четырех туров у нижнекамцев 6 очков и третье место на «Востоке».

КВ
Лента новостей