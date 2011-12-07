Сборная России по волейболу уступила сборной Италии на втором групповом этапе ЧМ-2018

29 очков в матче набрала итальянка Паола Эгону, а наша Ирина Воронкова добыла 21 очко. Наталия Гончарова уже в третьем матче оказалась вне заявки на матч – после матча против США (2:3) она покинула турнир. Отметим, что после матча россиянка Евгения Старцева была доставлена в больницу, но к матчу с Китаем (11 октября) надеется восстановиться. В этом матче нашим волейболисткам необходима победа, чтобы продолжить выступления на турнире.