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Сборная России по волейболу уступила сборной Италии на втором групповом этапе ЧМ-2018

Волейболистки сборной России на чемпионате мира в Японии на втором этапе группового турнира уступили сборной Италии – 1:3 (25:22, 20:25, 18:25, 22:25).
29 очков в матче набрала итальянка Паола Эгону, а наша Ирина Воронкова добыла 21 очко. Наталия Гончарова уже в третьем матче оказалась вне заявки на матч – после матча против США (2:3) она покинула турнир. Отметим, что после матча россиянка Евгения Старцева была доставлена в больницу, но к матчу с Китаем (11 октября) надеется восстановиться. В этом матче нашим волейболисткам  необходима победа, чтобы продолжить выступления на турнире.
КВ
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