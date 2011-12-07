Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Казаночка» на своей площадке дважды разобралась с «МБА-2»

«Казаночка» на своей площадке дважды разобралась с «МБА-2»
Баскетболистки «Казаночки» провели на своей площадке два матча против московской команды «МБА-2» , и одержали две уверенные победы – 84:48 и 89:43. Следующие два матча наша команда также проведет дома – 12-13 ноября против динамовок из Курска.
КВ
Лента новостей