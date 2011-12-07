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Сборная России на «Кубке Карьяла-2018»

Форвард «Ак Барса» Антон Ландер вышел в первом звене «Тре Крунур» - как и ожидалось.
Уже на старте Швеция получила большинство, но реализовать его не сумела. Но и россияне затем дважды свое преимущество реализовать не смогли – 0:0 к первому перерыву.И все же россияне играли лучше.И, несмотря на отчаянное сопротивление шведов, за 9 минут до второго перерыва Кузьменко с передачи Барабанова вывел Россию вперед – 1:0. А в концовке второго периода в меньшинстве Кетов убежал один на один с вратарем шведов и реализовал попытку – 2:0 в пользу россиян после двух периодов игры.В начале третьего периода шведы в большинстве возродили интригу – 2:1. Однако в третьем периоде голы Локтинова и Воробьева окончательно убили порывы шведов – 4:1 в пользу сборной России.
КВ
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