Сборная России на «Кубке Карьяла-2018»

Уже на старте Швеция получила большинство, но реализовать его не сумела. Но и россияне затем дважды свое преимущество реализовать не смогли – 0:0 к первому перерыву.И все же россияне играли лучше.И, несмотря на отчаянное сопротивление шведов, за 9 минут до второго перерыва Кузьменко с передачи Барабанова вывел Россию вперед – 1:0. А в концовке второго периода в меньшинстве Кетов убежал один на один с вратарем шведов и реализовал попытку – 2:0 в пользу россиян после двух периодов игры.В начале третьего периода шведы в большинстве возродили интригу – 2:1. Однако в третьем периоде голы Локтинова и Воробьева окончательно убили порывы шведов – 4:1 в пользу сборной России.