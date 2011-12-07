Бывший волейболист «Зенита» переболел COVID-19

В итальянской «Перудже» произошла вспышка COVID-19, 12 человек в команде сдали положительные тесты на вирус. «Перудже» пришлось уйти на карантин, а среди заболевших оказался экс-игрок казанского «Зенита» Вильфредо Леон.

«Я внимательно следил за симптомами, но у меня была только легкая боль в теле, голове и слегка поднялась температура, в какой-то момент она достигла 37,5 градусов», — заявил Леон в интервью sportowefakty.pl.

Волейболист рассказал, что у кого-то из представителей «Перуджи» температура держалась несколько дней, у других пропало восприятие запахов и вкусов, появился кашель.

«К счастью, никто из нас тяжело не переносит болезнь. Надеюсь, после выздоровления никаких осложнений не возникнет», — сказал Леон.