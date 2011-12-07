Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Александр Большунов выиграл многодневку «Тур Де Ски»

Россиянин продемонстрировал рекордный отрыв от ближайшего преследователя.

Российский лыжник Александр Большунов выиграл многодневку «Тур Де Ски» второй раз в своей карьере. В итоговом зачёте отрыв спортсмена от ближайшего преследователя составил 3 минуты 23,9 секунды, оформив новый рекорд.

Предыдущее достижение принадлежало норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, который в сезоне-2015/2016 опередил соотечественника Финна Хогена Крога на 3 минуты 15,7 секунды.

Третьим в общем зачёте «Тур Де Ски» стал ещё один россиянин — Денис Спицов.

КВ
Лента новостей