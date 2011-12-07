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Российский лыжник Александр Большунов выиграл многодневку «Тур Де Ски» второй раз в своей карьере. В итоговом зачёте отрыв спортсмена от ближайшего преследователя составил 3 минуты 23,9 секунды, оформив новый рекорд.
Предыдущее достижение принадлежало норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, который в сезоне-2015/2016 опередил соотечественника Финна Хогена Крога на 3 минуты 15,7 секунды.
Третьим в общем зачёте «Тур Де Ски» стал ещё один россиянин — Денис Спицов.