Игорь Коновалов исключён из заявки «Рубина»

24-летний полузащитник Игорь Коновалов отзаявлен «Рубином», соответствующая информация появилась на сайте РПЛ. Игрок в текущем сезоне окончательно утратил место в составе, появившись на поле шесть раз в РПЛ, а также в одной кубковой игре.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Коновалова является аренда в тульский «Арсенал».

Полузащитник перешёл в «Рубин» из «Кубани» в феврале 2018 года за €400 тысяч. За казанский клуб он провёл 73 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть голевых передач.