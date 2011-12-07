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Игорь Коновалов исключён из заявки «Рубина»

Футболист в текущем сезоне появился на поле семь раз.

24-летний полузащитник Игорь Коновалов отзаявлен «Рубином», соответствующая информация появилась на сайте РПЛ. Игрок в текущем сезоне окончательно утратил место в составе, появившись на поле шесть раз в РПЛ, а также в одной кубковой игре.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Коновалова является аренда в тульский «Арсенал».

Полузащитник перешёл в «Рубин» из «Кубани» в феврале 2018 года за €400 тысяч. За казанский клуб он провёл 73 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть голевых передач.

КВ
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