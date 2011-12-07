Пилоты «КАМАЗ-Мастер» третий раз подряд оказались в тройке лидеров этапа «Дакара»

По итогам восьмого этапа «Дакара» три первых места остались за пилотами команды «КАМАЗ-Мастер». Подобное достижение оформлено третий раз подряд за дни ралли.

Первым на седьмом этапе финишировал экипаж Антона Шибалова. Второе время продемонстрировал Андрей Каргинов (+2:19), третьим финишировал Дмитрий Сотников (+2:28).

В общем зачёте лидирует экипаж Дмитрия Сотникова, 45 минут ему проигрывает Антон Шибалов, более часа уступает пилот Айрат Мардеев.