В Башкортостане задумались о проведении зимней Олимпиады-2030

В Республике Башкортостан рассматривают возможность подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, пишет ТАСС. Столицей соревнований может стать Уфа.

«Идея такая действительно есть, как идея. Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», — уточнила пресс-секретарь главы РБ Диана Ихсанова.

Ранее о намерении принять Олимпийские игры-2030 также высказывались в Ванкувере (Канада), Солт-Лейк-Сити (США), Саппоро (Япония). Кроме того, совместную заявку намеревались подать Испания, Андорра и Франция со столицей в Барселоне, также Украина, Польша и Латвия со столицей во Львове.

Хозяин Игр будет определён на 140-й сессии МОК в 2023 году.