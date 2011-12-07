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Врач «Рубина» заявил, что игроки клуба могут отказаться от вакцинации

На данный момент этот вопрос в стане казанцев не поднимали.

Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский заявил, что игроки клуба могут отказаться от вакцинации против COVID-19.

«Нужно отметить, что футболисты — такие же граждане России, как и все мы. Они могут отказаться от вакцинации, так как это сугубо добровольное дело», — сказал Бутовский в беседе с metaratings.ru.

Также главный врач «Рубина» добавил, что положительно относится к вакцинации, однако данный вопрос в клубе не поднимался.

Ранее СМИ сообщили, что РФС ведёт переговоры о первоочередной вакцинации от COVID-19 футболистов сборной России.

КВ
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