«Рубин» завершил второй сбор победой над лидером ФНЛ

Тренерский штаб казанского клуба продолжил ротацию стартового состава, обусловленную в том числе и кадровыми потерями. За сутки до встречи с «Нижним» резервисты «Рубина» проводили контрольный матч с «Томью», завершившийся поражением 2:3. И все бы ничего, да казанцы потеряли по ходу этой игры центрального защитника Алексея Грицаенко, которого едва подписали из «Тамбова» в феврале. У футболиста подозрение на повреждение боковой связки колена. Также после «Томи» в лазарет отправился другой защитник — Михаил Меркулов.

На игру с «Нижним» Леонид Слуцкий пошел на эксперимент, доверив место в воротах 17-летнему воспитаннику клубной академии Никите Яновичу. На счету голкипера в этом сезоне четыре игры в ЮФЛ при двух «сухарях», а также шесть игр в молодежном первенстве, где Никита трижды оставил ворота в неприкосновенности. В остальном же ключевые игроки нынешнего «Рубина» оказались в стартовом составе и принялись «отжигать» с первых минут.

Уже в одной из первых атак Деспотович, Самошников и Макаров разыграли трехходовочку, но финальный аккорд оказался не самым качественным. На 19-й минуте проблемы у «Нижнего» возникли с другого фланга, где Хвича Кварацхелия на дриблинге сместился в центр и хлестким ударом из пределов штрафной открыл счет. Чуть позднее Йевтич аккуратным пасом вывел Деспота в штрафную, но здесь сербу не хватило точности. В середине первого тайма все тот же Йевтич едва не оформил голевую передачу на Макарова — Денис смог уложить вратаря на газон, но удар в ближний угол успел накрыть защитник нижегородцев. И все же без гола в тайме Макаров с поля не ушел: на 43-й минуте полузащитник вошел в штрафную с правого фланга и по отличной траектории уложил снаряд в дальний угол, 2:0.

Стоит отметить, что Никита Янович в игре взрослых команд не сплоховал. Несколько раз голкипер спасал «Рубин», в том числе при опасных ударах со стандартов. А пропустил вратарь на 76-й минуте во многом не по своей вине, сплоховала защита казанцев: Янович парировал удар головой игрока нижегородцев, однако на добивании первым оказался Момо Янсане, расстрелявший ворота практически в упор. В ответ на это Хвича через пару минут обокрал защитника «Нижнего», убежал один на один с голкипером и покатил мяч мимо него в цель, 3:1.

— Во всех матчах на этом сборе, если мы говорим про игры основного состава, я более чем удовлетворен качеством наших атакующих действий. Мы много забиваем и огромное количество моментов имеем, — подытожил работу в Турции Леонид Слуцкий.

13 февраля команда опять вернется в Белек на заключительный этап подготовки. 15 числа «Рубин» проведет спарринг с «Уралом», а 18 и 21 февраля встретится с «Ротором». 28 февраля казанский клуб возобновит выступление в РПЛ выездной игрой против московского «Спартака».